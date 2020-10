Il Decreto agosto è legge. Sì definitivo dell’Aula della Camera. Il provvedimento vale 25 miliardi. M5S: “Diamo risposte concrete a famiglie e imprese” (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo sul Decreto legge agosto con 294 voti a favore, 217 contrari e due astenuti. Il via libera definitivo al provvedimento è arrivato in serata con 265 voti a favore, 180 contrari e due astenuti. Il Decreto, ora legge, vale 25 miliardi in termini di indebitamento e contiene diverse misure a sostegno dei settori economici e sociali colpiti dalla crisi in seguito all’epidemia. Il Decreto legge agosto arriva a completamento del pacchetto da quasi 100 miliardi di misure prese nel corso del 2020 e ha fatto registrare una serie di correzioni in prima lettura. Nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Aulaha confermato la fiducia al governo sulcon 294 voti a favore, 217 contrari e due astenuti. Il via liberaalè arrivato in serata con 265 voti a favore, 180 contrari e due astenuti. Il, ora25in termini di indebitamento e contiene diverse misure a sostegno dei settori economici e sociali colpiti dalla crisi in seguito all’epidemia. Ilarriva a completamento del pacchetto da quasi 100di misure prese nel corso del 2020 e ha fatto registrare una serie di correzioni in prima lettura. Nel ...

borghi_claudio : Interverrò alla Camera per dichiarazione di voto sulla fiducia posta sul decreto Agosto - Corriere : Il Dl Agosto è legge. Superbonus, cashback, smart working, licenziamenti: le novità - Montecitorio : Tra poco, alle ore 12, dichiarazioni di voto in Aula sulla questione di fiducia posta dal governo sul… - ariolele : RT @borghi_claudio: Interverrò alla Camera per dichiarazione di voto sulla fiducia posta sul decreto Agosto - davideracconta : Poco fa è stato approvato il 'decreto agosto' #12ottobre -