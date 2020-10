Il Covid torna a varcare le mura di San Pietro. Quattro contagiati tra le Guardie svizzere. In Vaticano nelle scorse settimane c’erano stati altri 3 casi (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Nel corso del fine settimana sono state riscontrate alcune positività al Covid-19 tra le Guardie svizzere. Allo stato attuale si tratta di 4 persone, con sintomi, tutte poste in isolamento”. E’ quanto ha riferito il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Le Quattro Guardie svizzere, secondo quanto riferiscono le autorità della Santa Sede, si vanno ad aggiungere “ad altre tre positività riscontrate nelle ultime settimane tra residenti e cittadini dello Stato, tutti con sintomi lievi e per i quali sono state osservate tutte le necessarie misure di isolamento presso la propria abitazione e verifica delle persone coinvolte”. “Si sta procedendo in queste ore – ha aggiunto Bruno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Nel corso del fine settimana sono state riscontrate alcune positività al-19 tra le. Allo stato attuale si tratta di 4 persone, con sintomi, tutte poste in isolamento”. E’ quanto ha riferito il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Le, secondo quanto riferiscono le autorità della Santa Sede, si vanno ad aggiungere “ad altre tre positività riscontrateultimetra residenti e cittadini dello Stato, tutti con sintomi lievi e per i quali sono state osservate tutte le necessarie misure di isolamento presso la propria abitazione e verifica delle persone coinvolte”. “Si sta procedendo in queste ore – ha aggiunto Bruno ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid torna Dopo quattro mesi il Covid torna a portare lutto Il Tirreno Coronavirus e scuole, l’ottimismo della Azzolina: “A Novara situazione sotto controllo, continuiamo così”

Continuate così!”. La Azzolina ha poi analizzato la situazione scolastica in generale “nell’era del coronavirus”, affermando che “la scuola è tornata al centro della società e della politica e questo ...

Giro d’Italia: meteo da battere e i tormenti di Nibali: preoccupato da virus, ma attento, stagione stranissima

“Il Covid da un lato mi preoccupa – ammette Nibali -: però ... La positività di Yates è stata molto strana, come lo era stata quella di Ciccone: spero che l’inglese torni presto in sella”. Nibali ieri ...

