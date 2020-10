Il Covid mette in ginocchio l’azienda di famiglia, rischio fallimento dopo tre generazioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Andrà tutto bene ci dicevano, lo hanno detto, lo hanno scritto, ce lo hanno fatto scrivere e noi ne eravamo convinti. Versiamo in gravissime difficoltà, siamo mariti, siamo padri, siamo uomini disperati”. Così all’Ansa i cugini Andrea e Raffaele Aletta, due giovani imprenditori che non si rassegnano all’idea di vedere morire tra le loro braccia l’azienda di famiglia, che da tre generazioni si occupano di fiere ed eventi e ora, a causa della pandemia, rischiano di chiudere definitivamente i battenti. Un’impresa che da sette mesi ormai annaspa e cerca aria a causa del Covid-19. La loro ditta, i cugini Aletta, l’hanno ereditata da poco e prima del lockdown era attiva e florida: allestiva eventi in tutta Europa. Nella ditta ci sono ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Andrà tutto bene ci dicevano, lo hanno detto, lo hanno scritto, ce lo hanno fatto scrivere e noi ne eravamo convinti. Versiamo in gravissime difficoltà, siamo mariti, siamo padri, siamo uomini disperati”. Così all’Ansa i cugini Andrea e Raffaele Aletta, due giovani imprenditori che non si rassegnano all’idea di vedere morire tra le loro braccia l’azienda di, che da tresi occupano di fiere ed eventi e ora, a causa della pandemia, rischiano di chiudere definitivamente i battenti. Un’impresa che da sette mesi ormai annaspa e cerca aria a causa del-19. La loro ditta, i cugini Aletta, l’hanno ereditata da poco e prima del lockdown era attiva e florida: allestiva eventi in tutta Europa. Nella ditta ci sono ...

La Regione Siciliana mette in campo cinque milioni di euro per sostenere gli agriturismi e le aziende didattiche colpite dall’interruzione delle attività a causa del Covid-19. Lo prevede il bando ...

