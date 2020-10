Il Covid ha ucciso 123 preti solo in Italia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 123 i preti Italiani morti a causa del Coronavirus. Le ultime vittime del coronavirus in ordine di tempo sono il vescovo di Caserta, mons. Giovanni D’Alise, 72 anni, e il salesiano don Giorgio Colajacono, 80. Una triste contabilità di morti per Covid – ricorda Avvenire che in tutto il tempo della pandemia ha raccontato la Spoon River delle vittime – che si era fermata il 28 maggio. A fine settembre, il Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa aveva pubblicato un rapporto che, sommando i dati forniti da 38 episcopati del continente, dava un totale di 400 sacerdoti morti da fine febbraio a causa del Covid. “Un conteggio – ricorda il quotidiano della Cei –che in alcuni Paesi (come l’Olanda) includeva però anche i religiosi, mentre la cifra ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 123 ini morti a causa del Coronavirus. Le ultime vittime del coronavirus in ordine di tempo sono il vescovo di Caserta, mons. Giovanni D’Alise, 72 anni, e il salesiano don Giorgio Colajacono, 80. Una triste contabilità di morti per– ricorda Avvenire che in tutto il tempo della pandemia ha raccontato la Spoon River delle vittime – che si era fermata il 28 maggio. A fine settembre, il Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa aveva pubblicato un rapporto che, sommando i dati forniti da 38 episcopati del continente, dava un totale di 400 sacerdoti morti da fine febbraio a causa del. “Un conteggio – ricorda il quotidiano della Cei –che in alcuni Paesi (come l’Olanda) includeva però anche i religiosi, mentre la cifra ...

