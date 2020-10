Il cortometraggio Burrow accompagna Soul

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilcon un simpatico conigliettol’uscita al cinema del film, che arriverà prossimamente nelle sale La Pixar aggiunge un’altra breve storia alla lunghissima serie di cortometraggi che ci ha regalato dagli Anni 80 fino ad oggi: da ‘The Adventures of André and Wally B.’ a ‘BURN•E’, da ‘Piper’ a ‘Bao’, fino… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : cortometraggio Burrow

BURROW, DEL PROGETTO SPARKSHORTS, È IL NUOVO CORTOMETRAGGIO PIXAR CHE ANTICIPA LA PROIEZIONE DI SOUL, NELLE SALE AMERICANE DAL PROSSIMO NOVEMBRE La Pixar ci ha abituati bene, e anche stavolta non ...Il corto Burrow fa parte del progamma sperimentale Pixar Sparkshorts, di cui fanno parte anche Purl, OUt, Kitbul e Smash and Grab ...