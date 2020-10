Il coronavirus può sopravvivere su alcune superfici fino a 28 giorni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un esperimento australiano ha misurato una resistenza record, ma solo in condizioni particolari di laboratorio. La fonte principale di contagio, sottolineano gli studi, resta il contatto ravvicinato fra le persone, non tanto la contaminazione degli oggetti Leggi su repubblica (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un esperimento australiano ha misurato una resistenza record, ma solo in condizioni particolari di laboratorio. La fonte principale di contagio, sottolineano gli studi, resta il contatto ravvicinato fra le persone, non tanto la contaminazione degli oggetti

