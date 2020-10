Il caso Pantani | un film racconta l’atleta e la nostra incapacità di elaborare la sua scomparsa

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Un delitto senza castigo. Viene presentata così la morte del ciclista Marco, a 16 anni dalla sua, nel docudrama di Domenico Ciolfi, al cinema il 12, 13 e 14 ottobre. Unche non fa sconti a nessuno e che propone una ricostruzione dettagliata delle vicende più discusse e contraddittorie vissute dal campione romagnolo. La tesi di base è fondamentalmente una: il Pirata è stato ucciso due volte. La prima a Madonna di Campiglio nel ‘99, con l’esclusione dal Giro d’Italia perché vittima di un complotto più grande di lui. C’era dietro la camorra – sostiene il, puntando sulle rivelazioni di Vallanzasca – e un giro di scommesse clandestine tra boss. La seconda a Rimini, il giorno di San Valentino del ...

La battaglia per arrivare alla verità sulla morte di Marco Pantani non è finita. A 16 anni dalla scomparsa del Pirata, un film porta sul grande schermo la sua storia: "Il Caso Pantani - L'omicidio di ..."