Il cantante famoso che bacia un uomo alla stazione | Selvaggia Lucarelli punge | “Gabriel Garko | che sfigato”

"Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il cu**o con cupidigia?". Da quando l'irriverente mag Dagospia ha sbattuto fuori questo gossip descrivendo tanto di 'bacio umido' i social sono stati letteralmente invasi. Nessuno si ferma dal condire ulteriormente la vicenda, nemmeno lei, Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle, nonché giornalista di TPI. Uno scoop con pochi precedenti quello lanciato da Dagospia, che non ha però spifferato l'identità del cantante macho italiano che si lasciava sbaciucchiare alla stazione.

