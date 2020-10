Il calciatore che ha cambiato nome: adesso si chiama… Goku (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una storia veramente particolare e legata al mondo del calcio. Un calciatore ha deciso di lasciarsi alle spalle il suo nome per sceglierne uno nuovo: Joan Roman è diventato… Goku. L’attaccante spagnolo gioca nel Miedz Legnica e ha scelto di chiamarsi come il celebre protagonista di Dragon Ball. Il motivo è stato spiegato sul profilo Instagram: “sono grato a Joan per quello che ho vissuto, per tutto quello che di positivo mi ha lasciato. Ma adesso sono Goku. Ho scelto questo nome perché mi sento identificato con ciò che per me rappresenta: perseveranza, empatia, crescita di fronte agli ostacoli, luce e positività. Chiedo solo rispetto, come mi stanno dimostrando tante persone. Sempre in movimento, sempre ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una storia veramente particolare e legata al mondo del calcio. Unha deciso di lasciarsi alle spalle il suoper sceglierne uno nuovo: Joan Roman è diventato…. L’attaccante spagnolo gioca nel Miedz Legnica e ha scelto di chiamarsi come il celebre protagonista di Dragon Ball. Il motivo è stato spiegato sul profilo Instagram: “sono grato a Joan per quello che ho vissuto, per tutto quello che di positivo mi ha lasciato. Masono. Ho scelto questoperché mi sento identificato con ciò che per me rappresenta: perseveranza, empatia, crescita di fronte agli ostacoli, luce e positività. Chiedo solo rispetto, come mi stanno dimostrando tante persone. Sempre in movimento, sempre ...

