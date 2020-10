Il bollettino: 4.619 nuovi casi e 39 morti nell’ultimo giorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 12 ottobre: morti, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 12 ottobre 2020. È di 82.764 persone attualmente positive (+3.689), 36.205 morti (+39), 240.600 guariti (+891), per un totale di 359.569 casi (+4.619), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Degli 82.764 pazienti attualmente positivi, 4.821 sono ricoverati con sintomi (+302), 452 sono in terapia intensiva (+32) e 77.491 sono invece in isolamento domiciliare (+3.355). Oggi si registra ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 12 ottobre:, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 12 ottobre 2020. È di 82.764 persone attualmente positive (+3.689), 36.205(+39), 240.600 guariti (+891), per un totale di 359.569(+4.619), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Degli 82.764 pazienti attualmente positivi, 4.821 sono ricoverati con sintomi (+302), 452 sono in terapia intensiva (+32) e 77.491 sono invece in isolamento domiciliare (+3.355). Oggi si registra ...

