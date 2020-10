Il battesimo di Azzurra: Beatrice Valli e Marco Fantini hanno organizzato una festa speciale (Foto) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una festa speciale per il battesimo di Azzurra Fantini e ovviamente è stata Beatrice Valli, la sua dolce mamma, ad organizzare tutto con l’aiuto di chi ha saputo realizzare tutto con grande cura (Foto). Un party per poche persone e Beatrice e Marco Fantini con i loro tre figli hanno vissuto una giornata davvero speciale per la loro Azzurra ma non solo. Con la coppia e i figli alcuni parenti e gli amici più cari, tutto perfetto e chic nonostante il periodo non permetta grandi feste, grandi numeri di persone. Non sono mancati palloncini, confetti e bomboniera ma soprattutto le tantissime Foto per rivivere poi quei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 ottobre 2020) Unaper ildie ovviamente è stata, la sua dolce mamma, ad organizzare tutto con l’aiuto di chi ha saputo realizzare tutto con grande cura (). Un party per poche persone econ i loro tre figlivissuto una giornata davveroper la loroma non solo. Con la coppia e i figli alcuni parenti e gli amici più cari, tutto perfetto e chic nonostante il periodo non permetta grandi feste, grandi numeri di persone. Non sono mancati palloncini, confetti e bomboniera ma soprattutto le tantissimeper rivivere poi quei ...

