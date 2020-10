Iconize parla sui social: “Sono stato venduto per due spicci da un’amica” e lei risponde a tono (Di lunedì 12 ottobre 2020) Iconize si sente tradito Ieri sera a Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha rimproverato Iconize per ciò che, a detta di Soleil Sorge, ha inventato. Lui però risponde sui social con delle IG stories. Leggi anche Domenica Live, Soleil Sorge racconta la sua versione sulla presunta aggressione omofoba a Iconize È tutto iniziato con Dayane Mello al Grande Fratello VIP, che ripresa dalle telecamere della casa, è stata sorpresa mentre raccontava che in realtà l’aggressione omofoba subita dall’influencer Marco Ferrero alias Iconize, fosse in realtà una bugia costruita per avere più seguito. Adesso il pubblico da settimane si chiede quale sia la reale verità. Ieri sera a Domenica Live Soleil ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)si sente tradito Ieri sera a Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha rimproveratoper ciò che, a detta di Soleil Sorge, ha inventato. Lui peròsuicon delle IG stories. Leggi anche Domenica Live, Soleil Sorge racconta la sua versione sulla presunta aggressione omofoba aÈ tutto iniziato con Dayane Mello al Grande Fratello VIP, che ripresa dalle telecamere della casa, è stata sorpresa mentre raccontava che in realtà l’aggressione omofoba subita dall’influencer Marco Ferrero alias, fosse in realtà una bugia costruita per avere più seguito. Adesso il pubblico da settimane si chiede quale sia la reale verità. Ieri sera a Domenica Live Soleil ...

trashpleaseee : Segnalo un @maroccotnl on fire (giustamente) che parla della situazione “iconize-surgelato” sulle Instagram stories #iconizeisoverparty - PsyVideogiochi : Siamo nell'era digitale e gli strumenti tecnologici nati sono stati usati in svariati modi, a volte non proprio leg… - DrApocalypse : Attenzione, c’è anche una 3a parte. Quella in cui parla della sua ‘ARTE’. #iconize #iconizeisoverparty… - twerkingluca : Iconize parla di bullismo quando qualche mese fa voleva attivare un “servizio” di insulto agli ex senti bella mia - msocialmagazine : ICONIZE parla sui social! Attacca Barbara d’Urso e Soleil Stasi: “Questa non è televisione…è uno schifo!” | VIDEO… -