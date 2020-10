I repubblicani prendono le distanze da Trump, fiutano disastro a Usa 2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Prime prese di distanza da Donald Trump nei ranghi del partito repubblicano, che teme il disastro elettorale il prossimo 3 novembre. Negli ultimi giorni hanno cominciato a fioccare le dichiarazioni critiche di esponenti repubblicani verso il presidente, un segnale di quanto siano cambiate le paure all'interno partito. Per quasi quattro anni i politici del Gop hanno temuto più di ogni altra cosa di incorrere nelle ire di Trump con gesti e parole che potesse considerare non abbastanza ossequiosi. Ora però - scrive il sito politico.com in una lunga analisi - il principale timore di molti è quello di non apparire abbastanza indipendenti dall'inquilino della Casa Bianca. Se non è una vera e propria rivolta, molti deputati e senatori si dimostrano infastiditi dalle prese di posizione eccessive del ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 ottobre 2020) Prime prese di distanza da Donaldnei ranghi del partito repubblicano, che teme ilelettorale il prossimo 3 novembre. Negli ultimi giorni hanno cominciato a fioccare le dichiarazioni critiche di esponentiverso il presidente, un segnale di quanto siano cambiate le paure all'interno partito. Per quasi quattro anni i politici del Gop hanno temuto più di ogni altra cosa di incorrere nelle ire dicon gesti e parole che potesse considerare non abbastanza ossequiosi. Ora però - scrive il sito politico.com in una lunga analisi - il principale timore di molti è quello di non apparire abbastanza indipendenti dall'inquilino della Casa Bianca. Se non è una vera e propria rivolta, molti deputati e senatori si dimostrano infastiditi dalle prese di posizione eccessive del ...

PiccoloDrago65 : @kantor57 @RobertoRenga In realtà se non presenti dei garanti non ci sono Bail Bond (che si prendono anche più del… - MarcoScirea : @lmisculin Chissà perché ci sono più e più repubblicani che si prendono Covid-19? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : repubblicani prendono Trump minaccia la transizione pacifica, poi aggiusta il tiro. Romney: senza c’è la Bielorussia Il Sole 24 ORE Elezioni Usa, e se Trump facesse come la ‘pazza Inter’ contro la Sampdoria?

Nel giorno del secondo dibattito con Donald Trump, FiveThirtyEight.com accreditava Hillary Clinton di un 81,5% di probabilità di vincere le elezioni. Quest’anno il secondo dibattito è stato annullato, ...

Amy Coney Barrett: “I tribunali non dovrebbero fare politica”

Il giudice Amy Coney Barrett nella sua dichiarazione di apertura alla Commissione Giudiziaria del Senato si concentrerà sull’influenza del suo mentore.

Nel giorno del secondo dibattito con Donald Trump, FiveThirtyEight.com accreditava Hillary Clinton di un 81,5% di probabilità di vincere le elezioni. Quest’anno il secondo dibattito è stato annullato, ...Il giudice Amy Coney Barrett nella sua dichiarazione di apertura alla Commissione Giudiziaria del Senato si concentrerà sull’influenza del suo mentore.