I quattro serbatoi della consapevolezza che il Papa vuole donarci

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ci eravamo illusi, pensavamo di esserne usciti. Ma la tempesta Covid-19 ci sta nuovamente attaccando. È una guerra invisibile e il rischio è che emerga un atteggiamento: il “si salvi chi può”.Francesco, nella sua Enciclica Fratelli tutti, firmata ad Assisi lo scorso 3 ottobre, ci mette davanti a questo pericolo, attuale soprattutto in tempi di crisi:«Se non riusciamo a recuperare la passione condivisa per una comunità di appartenenza e di solidarietà (…) l’illusione globale che ci inganna crollerà rovinosamente e lascerà molti in preda alla nausea e al vuoto». «Il “si salvi chi può” - prosegue Bergoglio - si tradurrà rapidamente nel “tutti contro tutti”, e questo sarà peggio di una pandemia».Il rischio è la ...