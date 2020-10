I nostalgici della lettera scarlatta (Di martedì 13 ottobre 2020) L’hanno chiamata la t-shirt de la honte (la maglietta della vergogna) e fa pendant con le circolari dei presidi che in alcune scuole italiane hanno invitato le studentesse a non indossare gonne troppo corte perché sennò lo sguardo dei docenti sarebbe caduto lì e quindi, poveretti, si sarebbero troppo turbati e distratti. Il fenomeno della maglietta, con relativa protesta delle studentesse, è apparso prima in Francia, ma ha preso ampiezza nella Svizzera romanda aprendo discussioni, dibattiti, interventi di politici e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 ottobre 2020) L’hanno chiamata la t-shirt de la honte (la magliettavergogna) e fa pendant con le circolari dei presidi che in alcune scuole italiane hanno invitato le studentesse a non indossare gonne troppo corte perché sennò lo sguardo dei docenti sarebbe caduto lì e quindi, poveretti, si sarebbero troppo turbati e distratti. Il fenomenomaglietta, con relativa protesta delle studentesse, è apparso prima in Francia, ma ha preso ampiezza nella Svizzera romanda aprendo discussioni, dibattiti, interventi di politici e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

AlbanoClelia : @CucchiRiccardo @FaustoCrosetti Pensavo proprio questo. Quelli dei revisionismi facili e i nostalgici del Ventennio… - LupinII47190487 : @chiaralucetw Una fascista che si lamenta della #dittatura? Presto vedremo i democratici pulirsi il culo con la cos… - CasaliGiul : RT @catlatorre: In piazza oggi anche neofascisti e nostalgici del Duce. In sostanza, questi rimpiangono la dittatura del Ventennio ma allo… - Chivas01233895 : RT @Castelletta61: Comunisti di merda. Orfanelli di Stalin e nostalgici della Stasi. - ZeniaConfusa : RT @aforista_l: Va bene tutto, ma non l'indignazione pelosa dei nostalgici di regimi che della delazione avevano fatto prassi. #delatori -

Ultime Notizie dalla rete : nostalgici della I nostalgici della lettera scarlatta | il manifesto Il Manifesto Bobby Sands, la lotta è anche poesia estrema

IL LIBRO della Savelli, pubblicato subito dopo la morte di Sands ... oltre che di una visione limitata che identifica l’intero movimento con un cieco spirito reazionario, nostalgico di un’Irlanda ...

Il lato nostalgico di Kamil Glik

Una carrellata di immagini postate dal difensore sui suoi profili social dopo la sfida della Polonia con l’Italia. Le foto che lo ritraggono con ex compagni di squadra ai tempi del Torino TORINO.

IL LIBRO della Savelli, pubblicato subito dopo la morte di Sands ... oltre che di una visione limitata che identifica l’intero movimento con un cieco spirito reazionario, nostalgico di un’Irlanda ...Una carrellata di immagini postate dal difensore sui suoi profili social dopo la sfida della Polonia con l’Italia. Le foto che lo ritraggono con ex compagni di squadra ai tempi del Torino TORINO.