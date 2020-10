I Lakers vincono il titolo Nba | Miami si arrende in finale 4-2

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Dopo un digiuno durato dieci anni, i Los Angelestornano campioni dell’Nba. Nella ‘bollà di Orlando, nella notte italiana, il quintetto californiano ha chiuso sul 4-2 la serie diconHeat, battendo i rivali in gara-6 per 106-93, subentrando così nell’albo d’oro del campionato prò nord-americano ai Toronto Raptors. Itrionfano per la 17esima volta nella loro storia, eguagliando così il record dei Boston Celtics, e si godono anche il premio di Mvp delle finali a LeBron James, che ottiene l’undicesima tripla doppia della sua carriera nelle finali Nba (meglio di un’altra leggenda come Magic Johnson, fermatosi a otto) con 28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. E che porta a casa l’ambito ...