I Lakers hanno vinto il titolo NBA LeBron James eletto miglior giocatore

Leggi su agi

(Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - I Los Angelessono i nuovi campioni della Nba dopo aver superato in finale i Miami Heat per 4-2. È il 17esimoper la franchigia gialloviola che raggiunge in questa classifica gli eterni rivali dei Boston Celtics. Nella decisiva gara 6, giocata come tutte le altre partite nella bolla di Orlando, i californianiper 106-93.è statodelle finali: è il quartodi sempre a riuscirci dopo aver spento 35 candeline, il primo a riuscirci con tre squadre diverse. Idedicato la vittoria a Kobe Bryant, uno dei giocatori piu' rappresentativi del club, morto a causa di un ...