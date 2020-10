I am Greta | riflettori sulla vita della giovanissima attivista svedese | il documentario a novembre nelle sale TRAILER

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) In occasione dell’uscita in sala di I am, ilprodotto da Hulu e diretto da Nathan Grossman che punta iThunberg, Koch Media e WWF Italia hanno deciso di unire le forze e di collaborare per sensibilizzare i cittadini sull’emergenza climatica che sta investendo il nostro pianeta.Vuole essere anche un invito a guardare questo affascinantesuThunberg e sulle nuove generazioni di giovani che chiedono con forza un cambiamento per non ereditare un pianeta al collasso. La crisi climatica è una delle grandi sfide del nostro tempo con la temperatura media globale che si ...