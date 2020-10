I am Greta | il trailer italiano del documentario su Greta Thunberg | al cinema dal 2 al 4 novembre

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 12 ottobre 2020) IldelsuI Am- Una Forza Della Natura, aldal 2 al 4distribuito da Koch Media. Svelato ildi I am, ilprodotto da Hulu e diretto da Nathan Grossman che punta i riflettori sulla vita della giovanissima attivista svedese. In occasione dell'uscita nei, dal 2 al 4, Koch Media e WWF Italia hanno deciso di unire le forze e di collaborare per sensibilizzare i cittadini sull'emergenza climatica che sta investendo il nostro ...