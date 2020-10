HOMI Fashion&Jewels | un successo che sa di novità e voglia di ripartire

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Bilancio positivo per HOMI Fashion&Jewels Exhibition, la fiera unica nel suo genere completamente dedicata al mondo degli accessorio moda, bijou e gioiello trendy. L’ultima edizione si è conclusa lo scorso 22 settembre e ha visto come location i futuristici padiglioni della Fieramilano a Rho. Un evento più significativo che mai visto che si è trattato del primo salone a tenersi dopo il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, registrando anche segnali incoraggianti in termini di feedback e partecipazione.