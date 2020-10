“Ho un tumore al cervello”: il drammatico annuncio del famoso cantante (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tutte le foto a fine articolo. “Mi è stato diagnosticato un tumore al cervello”: l’annuncio straziante del cantante è arrivato sui social. “Non c’è un modo semplice per dire questo, ma purtroppo mi è stato diagnosticato un tumore al cervello e sono già sottoposto a un trattamento”. È con queste parole che Tom Parker annuncia la sua malattia, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. L’ex cantante dei The Wanted spiega che è stato questo il motivo della lunga assenza sui social, sia da parte sua che della moglie Kelsey Hardwick. (Continua...) Un post toccante, in cui il cantante dichiara che farà di tutto per affrontare questa dura battaglia. Un ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tutte le foto a fine articolo. “Mi è stato diagnosticato unal cervello”: l’straziante delè arrivato sui social. “Non c’è un modo semplice per dire questo, ma purtroppo mi è stato diagnosticato unal cervello e sono già sottoposto a un trattamento”. È con queste parole che Tom Parker annuncia la sua malattia, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. L’exdei The Wanted spiega che è stato questo il motivo della lunga assenza sui social, sia da parte sua che della moglie Kelsey Hardwick. (Continua...) Un post toccante, in cui ildichiara che farà di tutto per affrontare questa dura battaglia. Un ...

