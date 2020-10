“Ho un tumore al cervello”: il drammatico annuncio del famoso cantante (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Ho un tumore al cervello” questo il triste annuncio del cantante sui social che ha sconvolto tutti i suoi fan e quelli della sua ex band. Tom Parker, noto cantante inglese della band The Wanted, nelle ultime settimane è stato assente dai suoi profili social. Non è la prima volta che l’artista si assenta da … L'articolo “Ho un tumore al cervello”: il drammatico annuncio del famoso cantante proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Ho unal cervello” questo il tristedelsui social che ha sconvolto tutti i suoi fan e quelli della sua ex band. Tom Parker, notoinglese della band The Wanted, nelle ultime settimane è stato assente dai suoi profili social. Non è la prima volta che l’artista si assenta da … L'articolo “Ho unal cervello”: ildelproviene da www.meteoweek.com.

COMMONHAR : mio nonno è morto perché fumava troppo e gli è venuto un tumore ai polmoni, capitemi quando dico che ho paura di fumare - havanero71 : @Lucywillkillyou Prego! io anni fa ho avuto la mia ex fidanzata che è morta per un tumore al seno! So cosa vuol dir… - StraNotizie : Tom Parker dei The Wanted ha un tumore terminale al cervello: “Ho da 3 a 18 mesi di vita, ma combatto per vedere na… - HuffPostItalia : Tom Parker della boyband The Wanted: 'Ho un tumore al cervello inoperabile. Combatterò' - giomo2 : RT @orasolaretv2000: Adesso a #orasolaretv2000 @GiorgiaButera1, sociologa e presidente di Mete Onlus, che a marzo 2019 ha scoperto di avere… -

