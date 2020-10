“Ho preso lo Xanax”, confidenza di Stefania Orlando a Tommaso Zorzi: la regia “censura” (VIDEO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Queen del Grande Fratello Vip ha confessato al migliore amico di avere preso lo Xanax per distendere i nervi. Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente di Stefania Orlando che ha confidato a Tommaso Zorzi di avere preso l’ansiolitico per affrontare la diretta. “Ho preso lo Xanax”, Stefania Orlando lo svela a Tommaso Zorzi “Xanax”... L'articolo “Ho preso lo Xanax”, confidenza di Stefania Orlando a Tommaso Zorzi: la regia “censura” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Queen del Grande Fratello Vip ha confessato al migliore amico di averelo Xanax per distendere i nervi. Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente diche ha confidato adi averel’ansiolitico per affrontare la diretta. “Holo Xanax”,lo svela a“Xanax”... L'articolo “Holo Xanax”,di: la“censura” () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Stefania Orlando prima della puntata del #GFVIP confessa: 'ho preso lo Xanax' e la regia stacca -VIDEO - Agenzia_Ansa : 'Non credevo al Covid. Poi l'ho preso', la testimonianza di Alessandro - VIDEO L'uomo si era ammalato con la famigl… - matteosalvinimi : Non so se nella vita ho mai preso OTTIMO in comportamento a scuola...! Orgoglio di papà ?? - youngboomerbaby : @SpotifyItaly l’avete finita di rompermi i coglioni con sta notifica per controllare se ho i soldi nella carta per… - djnello__ : @Capezzone @QRepubblica Digli alla comunista che è in studio che io ho preso i 600 euro fino al 30 giugno.... facci… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho preso Artista prende uno scalpello e distrugge tre opere d'arte. Fortune Italia