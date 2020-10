Highlights Polonia-Italia 0-0: Nations League 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il VIDEO degli Highlights di Polonia-Italia 0-0, match valevole per la terza giornata della Nations League 2020/2021. A Danzica termina a reti inviolate la partita con gli azzurri che hanno condotto le danze per buona parte dell’incontro ma, complice anche un terreno in condizioni tutt’altro che perfette, non riescono a capitalizzare le diverse occasioni avute. LE PAGELLE E I VOTI Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ildeglidi0-0, match valevole per la terza giornata della. A Danzica termina a reti inviolate la partita con gli azzurri che hanno condotto le danze per buona parte dell’incontro ma, complice anche un terreno in condizioni tutt’altro che perfette, non riescono a capitalizzare le diverse occasioni avute. LE PAGELLE E I VOTI

