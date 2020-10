Highlights Miami Heat-Los Angeles Lakers 93-106 | gara-6 playoff NBA 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilcon glidi-Los, match delle NBA Finals. Gli uomini di Vogel hanno dominato-6 contro i, conducendo la partita grazie soprattutto a un secondo quarto da 36-16. I gialloviola vincono il titolo NBA, il numero 17 nella loro storia: pareggiato il record dei Boston Celtics. Onore per la banda di Spoelstra, che ha giocato all’interno di questa serie ben oltre le proprie possibilità. LeBron James ha terminato la partita in tripla doppia e al termine della partita è stato nominato MVP delle Finals per la quarta volta in carriera. IL RECAP DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI