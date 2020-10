Harry Styles rilascia Golden, presto il nuovo singolo col video girato ad Amalfi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Harry Styles rilascia Golden, il nuovo singolo da Fine Line con un video molto speciale, soprattutto per i fan italiani. La clip è stata girata ad Amalfi, durante la recente permanenza dell’artista in Campania. La notizia della sua presenza a Maiori aveva scatenato la curiosità di tutti coloro che avrebbero voluto incontrarlo. La clip girata in Italia è dedicata a Golden, brano che fa parte dell’ultimo album di successo di Harry Styles, che ha pubblicato il 13 dicembre scorso, con le hit Lights Up e Watermelon Sugar. I presenti sono pronti a scommettere che si tratti di scene che somigliano al mondo Beatles, dal quale l’artista avrebbe tratto ispirazione per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020), ilda Fine Line con unmolto speciale, soprattutto per i fan italiani. La clip è stata girata ad, durante la recente permanenza dell’artista in Campania. La notizia della sua presenza a Maiori aveva scatenato la curiosità di tutti coloro che avrebbero voluto incontrarlo. La clip girata in Italia è dedicata a, brano che fa parte dell’ultimo album di successo di, che ha pubblicato il 13 dicembre scorso, con le hit Lights Up e Watermelon Sugar. I presenti sono pronti a scommettere che si tratti di scene che somigliano al mondo Beatles, dal quale l’artista avrebbe tratto ispirazione per ...

Fine Line, il nuovo disco di Harry Styles, tornerà ad essere disponibile in una speciale versione vinile deluxe: ecco il contenuto del box!

