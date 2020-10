Hamilton 10 (ma che brutto il casco di Schumi). Ferrari 4, Vettel re dei testacoda. Le pagelle del Gp di Germania (Di lunedì 12 ottobre 2020) Circuito del Nürburgring - 8. Grosjean, Giovi e Leclerc incredibilmente a punti. E' la pista dei miracoli. Hamilton - 10. Con 91 vittorie eguaglia il record di Schumi, in Germania. In gara perfetto. E il momento in cui taglia il traguardo è da brivido. Manco a dirlo è il 'cameriere' della Finlandia a spianargli la strada la strada verso la leggenda. Non era scontato. Il weekend era partito sottotono. Con Bottas ancora a palla per la vittoria sul piatto d'argento in Russia. Verstappen - 9 e mezzo. Partenze da rifinire ma sono veniali sbavature. Fa una gara pazzesca, pur non avendo la macchina di Ham, unico rivale in pista. Gran pilota! Perez - 8. Esplosivo. La caparbietà con cui 'disturba' Ricciardo per il podio è da standing ovation. Che peccato il ben servito che la Racing gli ha rifilato per tenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Circuito del Nürburgring - 8. Grosjean, Giovi e Leclerc incredibilmente a punti. E' la pista dei miracoli.- 10. Con 91 vittorie eguaglia il record di, in. In gara perfetto. E il momento in cui taglia il traguardo è da brivido. Manco a dirlo è il 'cameriere' della Finlandia a spianargli la strada la strada verso la leggenda. Non era scontato. Il weekend era partito sottotono. Con Bottas ancora a palla per la vittoria sul piatto d'argento in Russia. Verstappen - 9 e mezzo. Partenze da rifinire ma sono veniali sbavature. Fa una gara pazzesca, pur non avendo la macchina di Ham, unico rivale in pista. Gran pilota! Perez - 8. Esplosivo. La caparbietà con cui 'disturba' Ricciardo per il podio è da standing ovation. Che peccato il ben servito che la Racing gli ha rifilato per tenere ...

