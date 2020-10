"Guardate che occhi tristi". Strepitosa Myrta Merlino, lo sfottò manda in crisi Mario Monti: il segreto svelato sul Loden (Di lunedì 12 ottobre 2020) La televisione al tempo del coronavirus, della seconda ondata che sta mordendo in tutta Italia: televisione a distanza, gli ospiti dopo qualche mese in studio tornano a partecipare da remoto. E L'aria che tira di Myrta Merlino in onda su La7 non fa eccezione. Siamo alla puntata di lunedì 12 ottobre, e gli ospiti che non possono incontrarsi sono Mario Monti e il meteorologo Paolo Sottocorona, due che si sono simpatici, abituati ad improvvisare curiosi siparietti tra una previsione e l'altra. E così la Merlino sceglie il registro ironico per scherzare sul reciproco "dolore" dei due nel non potersi incontrare. "Vedo un velo di tristezza negli occhi di Mario Monti e Paolo Sottocorona, incontrarsi a distanza per loro è un dolore", ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) La televisione al tempo del coronavirus, della seconda ondata che sta mordendo in tutta Italia: televisione a distanza, gli ospiti dopo qualche mese in studio tornano a partecipare da remoto. E L'aria che tira diin onda su La7 non fa eccezione. Siamo alla puntata di lunedì 12 ottobre, e gli ospiti che non possono incontrarsi sonoe il meteorologo Paolo Sottocorona, due che si sono simpatici, abituati ad improvvisare curiosi siparietti tra una previsione e l'altra. E così lasceglie il registro ironico per scherzare sul reciproco "dolore" dei due nel non potersi incontrare. "Vedo un velo di tristezza neglidie Paolo Sottocorona, incontrarsi a distanza per loro è un dolore", ...

Giorgiolaporta : Guardate che imponente bagno di folla accoglie #DiMaio a Matera: è costretto a toccare gli striscioni perché non c'… - agorarai : 'In questo paese c'è un lieve problema democratico. Il fatto che si continui a governare per #Dpcm non va bene. Tut… - borghi_claudio : Questa ve la devo far vedere perché è fantastica. Parliamo di DOMANI, il nuovo giornale di DE BENEDETTI che come po… - UnaSua : RT @MiyakeEau: Durata poco l’illusione per la piccola,meravigliosa CLARISSA????di aver trovato una casa con una famiglia Amorevole. Ora è to… - LaCarmelitana1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Guardate che Gerenzano, Rovello, Turate, adesivi notturno: “Stop ai cacciatori. Sparano attorno alle case!” ilSaronno Chiara Ferragni conferma: aspetta una bambina

«W le donne» le parole di nonna Marina di Guardo, che non poteva non commentare la notizia. Sorellina in arrivo E anche Fedez ha condiviso online l’emozione della piccola in arrivo pubblicando un ...

Borsa: Europa migliora con futures Wall Street, Milano +0,75%

Chiudono Madrid (+0,33%) e Londra (+0,18%). Preoccupati dalla nuova ondata di Covid, gli investitori guardano anche alla stagione delle trimestrali che riparte oggi con Christian Dior. Acquisti sugli ...

«W le donne» le parole di nonna Marina di Guardo, che non poteva non commentare la notizia. Sorellina in arrivo E anche Fedez ha condiviso online l’emozione della piccola in arrivo pubblicando un ...Chiudono Madrid (+0,33%) e Londra (+0,18%). Preoccupati dalla nuova ondata di Covid, gli investitori guardano anche alla stagione delle trimestrali che riparte oggi con Christian Dior. Acquisti sugli ...