Green Carpet Fashion Awards 2020 | i look degli ospiti

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 ottobre 2020) In linea con le norme anti Covid-19 in Italia, e in generale a livello internazionale, la stragrande maggioranza degli eventi pubblici si sta svolgendo in modalità digitale, dando la possibilità a chiunque di assistere in diretta attraverso piattaforme virtuali apposite: è successo durante le ultime settimane della moda, da Milano a Parigi – sebbene con qualche eccezione data dalle sfilate fisiche – e il 10 ottobre, in occasione della quarta edizione dei Green Carpet Fashion Awards.