Grecia: forti scosse di terremoto al largo di Creta [DATI e MAPPE] (Di lunedì 12 ottobre 2020) Due forti scosse di terremoto sono state registrate dall’INGV in mare, al largo dell’isola greca di Creta. Il primo evento, magnitudo 5, si è verificato alle 02:30, mentre il secondo, magnitudo 5.2, è avvenuto alle 06:11. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Di seguito la tabella con i DATI dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2020-10-12 06:11:29 mb 5.2 Crete, Greece Sea: Greece 20 35.58 26.29 2020-10-12 02:30:42 mb 5.0 Crete, Greece Sea: Greece 20 35.60 26.39 L'articolo Grecia: forti scosse di terremoto al largo di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Duedisono state registrate dall’INGV in mare, aldell’isola greca di. Il primo evento, magnitudo 5, si è verificato alle 02:30, mentre il secondo, magnitudo 5.2, è avvenuto alle 06:11. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Di seguito la tabella con idell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2020-10-12 06:11:29 mb 5.2 Crete, Greece Sea: Greece 20 35.58 26.29 2020-10-12 02:30:42 mb 5.0 Crete, Greece Sea: Greece 20 35.60 26.39 L'articolodialdi ...

