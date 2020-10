Gravissimo lutto per Francesco Totti, è morto papà Enzo: era ricoverato per il Coronavirus (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un Gravissimo lutto ha colpito l’ex calciatore della Roma Francesco Totti. E’ morto Enzo, papà dell’ex capitano giallorosso e del fratello maggiore Riccardo. Era stato ribattezzato ‘Lo Sceriffo’ ed era ricoverato allo Spallanzani dopo aver contratto il Coronavirus. Lo scorso maggio aveva compiuto 76 anni e qualche anno fa era stato colpito da infarto. La conferma è arrivata anche dalla Roma, pubblicato un tweet sul profilo del club giallorosso. “Ciao Enzo. Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia”. Ciao Enzo ❤️ Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Unha colpito l’ex calciatore della Roma. E’, papà dell’ex capitano giallorosso e del fratello maggiore Riccardo. Era stato ribattezzato ‘Lo Sceriffo’ ed eraallo Spallanzani dopo aver contratto il. Lo scorso maggio aveva compiuto 76 anni e qualche anno fa era stato colpito da infarto. La conferma è arrivata anche dalla Roma, pubblicato un tweet sul profilo del club giallorosso. “Ciao. Il nostro abbraccio va a Fiorella,, Riccardo e a tutta la famiglia”. Ciao❤️ Il nostro abbraccio va a Fiorella,, Riccardo e a ...

