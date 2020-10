Gravidanza | Sip | “Con il Covid più solitudine e insicurezza nelle neomamme”

Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – La limitazione della presenza del padre nelle prime fasi del rapporto col neonato e una maggiore ansia nei confronti del bambino in arrivo o appena arrivato. Sono questi gli elementi di maggior criticità per le donne che hanno vissuto la gravidanza e il parto durante la pandemia, con le restrizioni imposte per prevenire il contagio. Lo evidenzia la Società italiana di pediatria (Sip) nell’articolo ‘Diventare mamme ai tempi della pandemia‘, pubblicato nell’ultimo numero della sua rivista ‘Pediatria’. I dati emergono da un’indagine condotta nei mesi di maggio e giugno presso il reparto di Neonatologia dell’ospedale San Carlo Borromeo Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, su un campione di 54 partorienti, pari alla metà delle donne che hanno avuto accesso al reparto nel periodo preso in considerazione. Queste condizioni hanno favorito la sensazione di solitudine, insicurezza e abbandono nelle donne. Il Covid non ha tuttavia inciso sul contatto fisico e sull’affettività tra mamma e figlio, né ha influenzato negativamente le donne rispetto all’allattamento al seno.