Grave lutto per Totti: morto il papà. Era allo Spallanzani per il Covid

Roberta Damiata

E' morto questa mattina, dopo essere stato ricoverato allo Spallanzani per Covid-19, Enzo Totti, padre dell'ex calciatore Francesco. Per tutti "Lo Sceriffo" aveva compiuto a maggio 76 anni. Qualche anno fa, l'uomo era stato colpito da un infarto che gli aveva impedito di continuare a seguire il figlio durante le trasferte quando era ancora in campo con la Roma. Un vero punto di riferimento per l'intera famiglia, Enzo era quello che si dice un personaggio molto amato. Frequentemente si presentava a Trigoria (dove si svolgono gli allenamenti della Roma).

