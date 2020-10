Grave lutto per Francesco Totti: scomparso il padre Enzo, era positivo al Covid-19. Il tweet della Roma (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gravissimo lutto per Francesco Totti.Il calciatore icona simbolo della storia della Roma ha perso il padre, Enzo, scomparso all'et&aGrave; di 76 anni. Ricoverato all'ospedale Spallanzani e gi&aGrave; affetto da gravi patologie, Enzo Totti, come riportato da RomaNews.eu, era risultato positivo al Covid-19. Grande tifoso e appassionato di calcio, il pap&aGrave; del fuoriclasse, ex capitano e dirigente della Roma aveva trasmesso al piccolo l'amore per il calcio ed in particolare per la compagine giallorossa.VIDEO, Totti cuore d’oro: la voce del ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gravissimoper.Il calciatore icona simbolostoriaha perso ilall'et&a; di 76 anni. Ricoverato all'ospedale Spallanzani e gi&a; affetto da gravi patologie,, come riportato daNews.eu, era risultatoal-19. Grande tifoso e appassionato di calcio, il pap&a; del fuoriclasse, ex capitano e dirigenteaveva trasmesso al piccolo l'amore per il calcio ed in particolare per la compagine giallorossa.VIDEO,cuore d’oro: la voce del ...

