Grave lutto per Francesco Totti: morto il padre, positivo al Coronavirus (Di lunedì 12 ottobre 2020) La notizia si apprende dalla Gazzetta dello Sport. Soprannominato amichevolmente lo 'Sceriffo', lascia i due figli " l'ex capitano della Roma e il figlio maggiore Riccardo " e la moglie Fiorella. ... Leggi su irpinianews (Di lunedì 12 ottobre 2020) La notizia si apprende dalla Gazzetta dello Sport. Soprannominato amichevolmente lo 'Sceriffo', lascia i due figli " l'ex capitano della Roma e il figlio maggiore Riccardo " e la moglie Fiorella. ...

