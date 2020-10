Grande Fratello Vip, diretta nona puntata: test di gravidanza per Myriam Catania. Sfida tra titani in nomination (Di lunedì 12 ottobre 2020) . Questa sera durante la diretta che seguiremo minuto per minuto su scopriremo tutta la ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 ottobre 2020) . Questa sera durante lache seguiremo minuto per minuto su scopriremo tutta la ...

GrandeFratello : Commentate la puntata di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I tweet/meme più belli e divertenti saranno pubblica… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - bluesuol : RT @costacicala: Lo stato d'animo di chi sa che stasera uscirà una delle protagoniste di questo Grande Fratello. Ancora non me ne capacito.… - mamba9977 : RT @ToniaPeluso: Ma poi quando le facciamo queste feste private in casa che il lunedì e il venerdì sta il Grande Fratello, il mercoledì Tem… -