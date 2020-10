Grande Fratello Vip, chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chi sarà il secondo eliminato del televoto della quinta edizione del Grande Fratello Vip dopo il ritiro di Flavia Vento, le squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio e le eliminazioni di Fulvio Abbate e Franceska Pepe? In nomination sono finiti Stefania Orlando, Myriam Catania e Maria Teresa Ruta. Ci aspetta un’eliminazione davvero difficile stasera #GFVIP vi aspetta in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Play! pic.twitter.com/tJEtCVbdJZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 12, 2020 Il televoto è al positivo, ovvero ‘Chi vuoi salvare?‘, ad uscire sarà quindi il concorrente che ha ricevuto meno preferenze. I sondaggi questa settimana sembrerebbero essere chiari: ad uscire sarà ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chi sarà il secondodel televoto della quinta edizione delVip dopo il ritiro di Flavia Vento, le squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio e le eliminazioni di Fulvio Abbate e Franceska Pepe? In nomination sono finiti Stefania Orlando, Myriam Catania e Maria Teresa Ruta. Ci aspetta un’eliminazione davvero difficile stasera #GFVIP vi aspetta in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Play! pic.twitter.com/tJEtCVbdJZ —(@) October 12, 2020 Il televoto è al positivo, ovvero ‘Chi vuoi salvare?‘, ad uscire sarà quindi il concorrente che ha ricevuto meno preferenze. Iquesta settimana sembrerebbero essere chiari: ad uscire sarà ...

GrandeFratello : Commentate la puntata di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I tweet/meme più belli e divertenti saranno pubblica… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - RPurcigliotti : @giucruciani che non è d’accordo con il divieto delle feste. Un grande abbraccio al fratello Giuseppe, ma rinchiude… - StraNotizie : Grande Fratello Vip, chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi -