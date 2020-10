Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta difeso da Natalia Paragoni poi la sorpresa: urla fuori dalla Casa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Natalia Paragoni difende Andrea Zelletta dall'accusa di essere un 'comodino' e si reca fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip per contattare l'ex tronista di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di lunedì 12 ottobre 2020)difendedall'accusa di essere un 'comodino' e si recadelVip per contattare l'ex tronista di Uomini e Donne.

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - gillieswifey : RT @fish_and_shipp: A ME NON ME NE FREGA UN CAZZO DI CHI ESCE DOMANI MYRIAM STEFANIA E TOMMASO SIETE VOI LA SACRA TRINITÀ DI QUESTA EDIZION… - cstambul : @sadecesen_2016 @DiegoFusaro Uno che sputava sul grande fratello e poi vi prese parte. -