‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 28: commenti al live (Di lunedì 12 ottobre 2020) giorno 28 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo ‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 28: commenti al live proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 12 ottobre 2020)28 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo ‘GrandeVip 5’,28:alproviene da Isa e Chia.

GrandeFratello : Il nuovo comunicato di Grande Fratello ha creato forti tensioni in Casa...?? #GFVIP - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - STR1PBABY : ho letto 'orlando' in tl e ho pensato ad orlando bloom, ma che c4zz0 me ne frega del grande fratello - willycuba65 : RT @patriziaandreoz: @willycuba65 Italiani,popolo di santi,poeti,navigatori e di fan del grande fratello, ovvero una trasmissione dove ti f… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello Denis Dosio al Grande Fratello Vip: è ufficiale! Gossip News