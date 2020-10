Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla nona puntata del 12 ottobre: concorrenti, ultime news (Di lunedì 12 ottobre 2020) Entra sempre più nel vivo il Grande Fratello Vip 2020, con la nona puntata in onda stasera, lunedì 12 ottobre, dalle ore 21,30 su Canale 5. Confermati Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. anticipazioni Quella di stasera sarà una puntata del GFVip davvero ricca di contenuti a partire dal televoto che vede coinvolte Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando: chi abbandonerà la casa di Cinecittà? Si passerà poi al momento gossip e ovviamente al centro della bufera ci saranno Elisabetta Gregoraci e ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Entra sempre più nel vivo ilVip, con lain onda stasera, lunedì 12, dalle ore 21,30 su Canale 5. Confermati Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera? Di seguito tutte lenel dettaglio.Quella di stasera sarà unadel GFVip davvero ricca di contenuti a partire dal televoto che vede coinvolte Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando: chi abbandonerà la casa di Cinecittà? Si passerà poi al momento gossip e ovviamente al centro della bufera ci saranno Elisabetta Gregoraci e ...

