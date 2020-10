GP Eifel | Ricciardo | Come se fosse il primo podio della mia carriera

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON FA 91 VITTORIE Max e Ricciardo sul podio, Leclerc 7° I risultati ?? - SkySportF1 : Formula 1, Ricciardo: 'Il tatuaggio di Cyril per il podio? Ci penso in aereo' #SkyMotori #F1 #Formula1 #EifelGP - LilSisSilvia : F1 | GP Eifel 2020, gara: Hamilton eguaglia Schumacher a 91 vittorie, poi Verstappen e Ricciardo - msbuccia : Buongiorno solo a Daniel Ricciardo p3 all’Eifel Gp - GiuseppeFox1 : Gp dell’Eifel , le pagelle: Hamilton non sbaglia: 110, ma la famiglia Schumacher è da 10. Vettel disastro - Corrier… -

ROMA - "Oh wow, è come se fossi andato sul podio per la prima volta in assoluto". Daniel Ricciardo racconta così il terzo posto ottenuto nel Gran Premio dell'Eifel. "Queste emozioni e quella ...Dopo il podio di Ricciardo al GP dell'Eifel non poteva esserci tempistica migliore per il debutto del campione asturiano sulla giallona. Non è esclusa la presenza di una monoposto 2018 che potrà ...