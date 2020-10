Gomorra 3, Marco D'Amore: "Ecco cosa ho fatto prima di girare la scena finale in barca" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il protagonista di Gomorra 3, Marco D'Amore ha raccontato cosa ha fatto la sera in cui hanno girato la scena finale della terza stagione, in cui Ciro cade in acqua dopo che Genny Savastano gli ha sparato. Marco D'Amore ha raccontato cosa ha fatto prima di girare l'ultima scena di Gomorra 3 sulla barca. Il finale della terza stagione prevedeva la morte di Ciro Di Marzio e l'attore ha rivelato che prima dell'ultimo ciak ha pianto ascoltando la colonna sonora della serie in compagnia di Salvatore Esposito, che interpreta Genny Savastano. Il finale di stagione di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il protagonista di3,D'ha raccontatohala sera in cui hanno girato ladella terza stagione, in cui Ciro cade in acqua dopo che Genny Savastano gli ha sparato.D'ha raccontatohadil'ultimadi3 sulla. Ildella terza stagione prevedeva la morte di Ciro Di Marzio e l'attore ha rivelato chedell'ultimo ciak ha pianto ascoltando la colonna sonora della serie in compagnia di Salvatore Esposito, che interpreta Genny Savastano. Ildi stagione di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gomorra 3, Marco D'Amore: 'Ecco cosa ho fatto prima di girare la scena finale in barca'… - TorvenGrahel : @CapicciE @olivedigrecia @damore_marco @SalvioEspo Ma perché la camorra non esiste? Il narcotraffico o la malavita… - vrc85 : RT @Marika20002886: @palamini_maria @marco_murru @Lunadargento5 È scritto.... Non toccate gli innocenti! L'ira incontenibile di Dio si farà… - Lunadargento5 : RT @Marika20002886: @palamini_maria @marco_murru @Lunadargento5 È scritto.... Non toccate gli innocenti! L'ira incontenibile di Dio si farà… - Marika20002886 : @palamini_maria @marco_murru @Lunadargento5 È scritto.... Non toccate gli innocenti! L'ira incontenibile di Dio si… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra Marco Gomorra 3, Marco D'Amore: "Ecco cosa ho fatto prima di girare la scena finale in barca" Movieplayer.it Gomorra 3, Marco D'Amore: "Ecco cosa ho fatto prima di girare la scena finale in barca"

Il protagonista di Gomorra 3, Marco D'Amore ha raccontato cosa ha fatto la sera in cui hanno girato la scena finale della terza stagione, in cui Ciro cade in acqua dopo che Genny Savastano gli ha spar ...

Un film dedicato a Marco Pantani negli ultimi anni della sua vita

Il lungometraggio verrà proiettato al Cinedream di Faenza dal 12 al 14 ottobre, ed è prodotto da Mr. Arkadin Film, società romagnola.

Il protagonista di Gomorra 3, Marco D'Amore ha raccontato cosa ha fatto la sera in cui hanno girato la scena finale della terza stagione, in cui Ciro cade in acqua dopo che Genny Savastano gli ha spar ...Il lungometraggio verrà proiettato al Cinedream di Faenza dal 12 al 14 ottobre, ed è prodotto da Mr. Arkadin Film, società romagnola.