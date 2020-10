Golf e italiani | tutti i risultati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Grande prova di Paratore sullo European Tour chiudendo al sesto posto. Per ildeglisul PGA Tour Molinari non è riuscito a passare il taglio. Renato Paratore sul finish (Credit: ANSA)European Tour – BMW PGA Championship Si è giocato sul percorso di WentworthClub, a Virginia Water, nel Surrey in Inghilterra il torneo più importante per lo European Tour: il BMW PGA Championship. Ha avuto la meglio l’inglese Tyrrell Hatton (-19) che ha battuto di ben quattro colpi il francese Victor Perez (-15). Al terzo posto si sono classificati a pari merito lo statunitense Patrick Reed e l’inglese Andy Sullivan (-14). Per ildegligrande prestazione di Renato Paratore (-11) che ha chiuso al settimo posto, grazie ad un weekend fantastico, ...