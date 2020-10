Giulia Salemi e Francesco Monte, storia finta? L’opinione di Fabrizio Corona (Di lunedì 12 ottobre 2020) Fabrizio Corona ha parlato delle storie d’amore finte nel mondo dello spettacolo citando come esempio quella tra Giulia Salemi e Monte. La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha stracciato il velo sulle storie d’amore finte che nascono nel mondo dello spettacolo. Non solo la vicenda Gabriel Garko, il quale ha avuto una relazione fittizia … L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte, storia finta? L’opinione di Fabrizio Corona è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 ottobre 2020)ha parlato delle storie d’amore finte nel mondo dello spettacolo citando come esempio quella tra. La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha stracciato il velo sulle storie d’amore finte che nascono nel mondo dello spettacolo. Non solo la vicenda Gabriel Garko, il quale ha avuto una relazione fittizia … L'articolo? L’opinione diè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : CORONA CHE LANCIA LA FRECCIATA A GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE #noneladurso - danielepasotti3 : RT @trash_italiano: CORONA CHE LANCIA LA FRECCIATA A GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE #noneladurso - IsaeChia : '#Live - #NonelaDUrso', #FabrizioCorona stronca la finta storia d'amore tra #AduaDelVesco e #MassimilianoMorra: 'Du… - vhofame : smettetela di dire che la storia tra giulia salemi e monte era finta, io come molte altre ragazze l’ho “vissuta” in… - ferrari_fzenato : RT @ChiccoseDOC: “DISCONNESSI ON THE ROAD”: PAOLO CIAVARRO E LA FIDANZATA CLIZIA INCORVAIA RIUNITI A MILANO, PER LA PRIMA MESSA IN ONDA TV… -