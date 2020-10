Giovani Confapi di Napoli | Misure anti Covid | De Luca ascolti le imprese

(Di lunedì 12 ottobre 2020) “Si sente in giro dire che siamo in guerra con il, ma non vorrei che quest’espressione abbia convinto qualcuno di essere l’uomo solo al comando dotato di pieni poteri”. A dirlo è Massimo Di Ss, presidente del gruppodi. “I provvedimenti che puntano alla tutela della sanità pubblica e alla salvaguardia della funzionalità ospedaliera – sottolinea il leader deiimprenditori napoletani – sono assolutamente la priorità, in questo momento, ma ciò non significa che le attività economiche debbano vivere questi momenti di incertezza senza avere la giusta considerazione. Le ordinanze della Regione Campania, e a cascata quelle del governo centrale, rischiano di indebolire ...

