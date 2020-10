GF Vip censura Natalia Paragoni | il messaggio per Andrea Zelletta

Leggi su chedonna

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il GF Vip hatoche si era recata fuori la casa per parlare con. Ecco cosa voleva dirgli.è rimasta un po’ in sordina durante quest’esperienza di, suo fidanzato, al GF Vip. L’ex corteggiatrice ha più volte rivelato che non ha alcuna intenzione di fare lo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it