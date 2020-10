GF Vip | Alessia Fabiani smentisce Francesco Oppini | “Ha romanzato”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) In seguito ad alcune dichiarazioni fatte danella Casa del Grande Fratello, la sua ex storicaha deciso di intervenire per mettere i puntini sulle “i” riguardo a quanto sarebbe veramente avvenuto quando i due stavano insieme, ormai quasi due decenni fa, e qual era veramente il rapporto tra laed Alba Parietti, madre dirisponde aTutto pare sia nato da una frase di, che dentro la Casa avrebbe dichiarato: “l’ho lasciata io, non ci sentiamo più”. Intervistata da Radio Cusano Campus, la ...