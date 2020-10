(Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 12 OTT -ha deciso di ritirare l'per l'delin quanto non c'è più l'interesse all'aquisizione del club di Serie A. Lo annuncia la stesso gruppo ...

sportface2016 : #Genoa Gestio Capital non è più interessato all'acquisto del club: ecco quanto il gruppo finanziario aveva offert… - AnsaLiguria : Gestio Capital, ritirata offerta acquisto Genoa. Trattativa avviata da mesi sulla base di 105 milioni di euro #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Gestio Capital

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Gestio Capital ha deciso di ritirare l'offerta per l'acquisto del Genoa in quanto non c'è più l'interesse all'aquisizione del club di Serie A. Lo annuncia la stesso gruppo ...