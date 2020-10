Gestio Capital ha ritirato l’offerta di acquisto per il Genoa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gestio Capital ha deciso di ritirarsi dalla corsa per l’acquisto del Genoa. Lo ha fatto sapere la stessa società – che lo scorso agosto aveva avanzato una proposta – spiegando che non c’è più interesse verso l’acquisizione del club di Serie A. Il gruppo finanziario ha ricostruito in una nota i passi principali della trattativa: … L'articolo Gestio Capital ha ritirato l’offerta di acquisto per il Genoa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020)ha deciso di ritirarsi dalla corsa per l’del. Lo ha fatto sapere la stessa società – che lo scorso agosto aveva avanzato una proposta – spiegando che non c’è più interesse verso l’acquisizione del club di Serie A. Il gruppo finanziario ha ricostruito in una nota i passi principali della trattativa: … L'articolohal’offerta diper ilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

