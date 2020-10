Genoa, Marchetti: «Finalmente negativo al Coronavirus, rispettate le regole» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Federico Marchetti, portiere del Genoa, ha espresso tutta la propria felicità dopo essere guarito dal Coronavirus Federico Marchetti, portiere del Genoa, ha espresso tutta la propria felicità sui canali social per essere Finalmente negativo al Coronavirus. «Finalmente negativo. Questa parola a cui da sempre ho attribuito un brutto significato oggi è la più bella di tutte. rispettate le regole ragazzi, non è una banale influenza come ho sentito dire da tanti! Da oggi visite e poi non si molla niente!» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Federico, portiere del, ha espresso tutta la propria felicità dopo essere guarito dalFederico, portiere del, ha espresso tutta la propria felicità sui canali social per essereal. «. Questa parola a cui da sempre ho attribuito un brutto significato oggi è la più bella di tutte.leragazzi, non è una banale influenza come ho sentito dire da tanti! Da oggi visite e poi non si molla niente!» Leggi su Calcionews24.com

